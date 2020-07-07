هيوا عزيز - أربيل أسهم حظر التجول شبه المستمر، في إقليم كردستان العراق، في إقبال متزايد للأطفال والشباب على ممارسة الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة، لاسيما اثناء الليل مما يتسبب في استنزاف الطاقة الايجابية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}