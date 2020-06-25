أبوظبي - سكاي نيوز عربية أكدت واشنطن أن تركيا أصبحت مصدرا ومعبرا رئيسا للمتطرفين إلى سوريا والعراق. واتهمت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي أنقرة باستخدام قوانينِ مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}