حيدر الأسدي - بغداد تواجه الحكومة العراقية أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في تأمين المرتبات الشهرية لموظفي القطاع العام وشريحة المتقاعدين. أزمة ستدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي والخارجي بعد موافقة البرلمان. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}