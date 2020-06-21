أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال المرصد السوري، إن داعش نفذ سلسلة هجمات على مواقع الجيش السوري، في بادية ريف ديرالزور. وأشار المرصد إلى أن منطقة الهجوم تعتبر من أكبر معاقل الميليشيات الإيرانية التي لم تقدم أي مساندة للجيش خلال هجوم عناصر. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}