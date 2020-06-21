أبوظبي - سكاي نيوز عربية رحبت أوساط شعبية وسياسية عراقية، بالمواقف العربية الداعمة لوحدة أراضي العراق، ضد الانتهاكات التركية. كما طالبت قوى نيابية الحكومة العراقية، بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، من الاعتداءات التركية على شمالي البلاد. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}