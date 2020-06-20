أبوظبي - سكاي نيوز عربية أسفرت الغارات التركية التي استهدفت مناطق واسعة من محافظة دهوك شمالي العراق خلال الايام الماضية عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل. وقد شهدت مدينة السليمانية احتجاجات ضد التدخل التركي في الأراضي العراقية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}