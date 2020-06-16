حيدر الأسدي - بغداد لوح عدد من أعضاء البرلمان العراقي، بالتحرك تحت قبة البرلمان، في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة، للإيفاء بتعهداتها المتعلقة بحفظ السيادة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالانتهاكات التركية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}