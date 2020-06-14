أبوظبي - سكاي نيوز عربية في الداخل العراقي، رحبت غالبية الأوساط السياسية بنتائج الجولة الأولى من الحوار الجاري بين بغداد وواشنطن. بينما انتقد فصيل من الفصائل الموالية لطهران بشدة نهج حكومة مصطفى الكاظمي. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}