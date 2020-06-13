أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغس لسكاي نيوز عربية إن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق .. هو الخطوة الأولى باتجاه مواصلة واشنطن السعي نحو استقرار العراق. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}