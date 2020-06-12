أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن العراق، أن الحوار مع الولايات المتحدة، ركز على مبدأ تأكيد الانسحاب الأميركي من البلاد، وعدم وجود أي قواعد عسكرية فيه. أما واشنطن، فلم تقدم أي جدول زمني لسحب قواتها. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}