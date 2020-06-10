أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعادت السلطات العراقية إعادة بناء تمثال الشاعر العربي العباسي، أبي تمام، في مدينة البصرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة إلى إعادة ترميم وبناء الآثار الإنسانية، التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}