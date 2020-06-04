حيدر الأسدي - بغداد تعتزم واشنطن وبغداد، إجراء جولة أولى من المفاوضات، في العاشر من الشهر الجاري، لبحث مصير الوجود الأميركي في العراق. وتؤكد الحكومة العراقية، أن المباحثات لن تتطرق لانسحاب القوات الأميركية بشكل مباشر. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}