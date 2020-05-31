أبوظبي - سكاي نيوز عربية أطلق ناشطون عراقيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت "هاشتاغ وينهم" يطالبون فيه السلطات البلد بالكشف عن مصير الآلاف من المواطنين المختفين بين سجون الدولة وسجون الميليشيات الطائفية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}