أبوظبي - سكاي نيوز عربية قررت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجول في عموم البلاد، إثر ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا. يأتي ذلك في وقتٍ تواجه فيه الكوادر الطبية العراقية مخاطر مواجهة الفيروس بإمكانيات ضعيفة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}