أبوظبي - سكاي نيوز عربية أدى تأزّم الوضع المعيشي في إقليم كردستان العراق من جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلى اضطرار كثيرين من ذوي الدخل المحدود لاقتناء الملابس الرخيصة أو المستعمَلة، لهم ولأطفالهم، مما أثر سلبا في أسواق الملابس. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}