أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، العميد يحيى رسول إن الارهابي عبد الناصر قرداش، الذي اعتقلته القوات الأمنية يعد الأخطر في داعش، وسبق أن نفذ عمليات إرهابية في مناطق عدة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}