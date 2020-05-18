أبوظبي - سكاي نيوز عربية تستمر عملية "أسود الجزيرة" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في العراق، في ملاحقة فلول داعش، بصحراء الأنبار ونينوى وصلاح الدين. وتمكنت القوات العراقية، من قتل 3 من مسلحي داعش، والعثور على 9 أوكار ونفقين. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}