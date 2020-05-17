أبوظبي - سكاي نيوز عربية أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية واسعة، لمطاردة فلول داعش، داخل مناطق صحراوية شاسعة، وصولاً إلى الحدود المشتركة مع سوريا، بعد معاودة التنظيم شن هجمات مسلحة، خلال الأسابيع الماضية، على مدن عراقية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}