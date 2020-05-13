حيدر الأسدي - بغداد سجل العراق خلال الساعات الماضية أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا، في يوم واحد، منذ تفشي الوباء، مما استدعى السلطات الصحية الى التلويح بإعادة فرض حظر شامل للتجول للحد من الارتفاع المستمر لمعدلات الإصابة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}