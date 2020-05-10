أبوظبي - سكاي نيوز عربية في إقليم كردستان العراق رحبت أوساط سياسية عدة بقرار أحزاب السلطة في الإقليم دعم حكومة مصطفى الكاظمي، لكنها رأت أن السقف الزمني المحدد، لحكومته، لن يسعفها في سعيه لانهاء المشاكل القائمة بين بغداد والإقليم. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}