حيدر الأسدي - بغداد يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي سعيه لنيل ثقة مجلس النواب وذلك من خلال منح الثقة لحكومته، يأتي ذلك بعد تقديمه البرنامج الحكومي إلى رئاسة البرلمان قبل نهاية المهلة الدستورية المحددة لذلك. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}