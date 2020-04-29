أبوظبي - سكاي نيوز عربية في مدينة النجف العراقية، فقد ابتكر محل للحلويات تصاميم وأفكارا جديدة لتزيين الحلوى، تلائم المرحلة الحالية، مع انتشار فيروس كورونا. كعكات مزينة بشكل الفيروس، وأخرى بمنتجات الوقاية وطرقها، ويبدو أنها لاقت إقبالا. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}