هاجر عاطفي - سكاي نيوز عربية مع تخفيف الحكومة العراقية من إجراءات الحظر التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، يتوجه عدد من سكان الموصل إلى الأسواق للتحضير من أجل استقبال شهر رمضان، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تلقي بكاهلها على الباعة والمتسوقين التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}