أبوظبي - سكاي نيوز عربية يواصل لاعب منتخب العراق السابق ومدرب "أسود الرافدين" للناشئين الحالي، عماد محمد، مواقفه الإنسانية لمواجهة ومكافحة تفشي انتشار فيروس كورونا ، الذي يضرب بلاده بقوة، عقب ارتفاع عدد المصابين. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}