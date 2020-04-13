أبوظبي - سكاي نيوز عربية سمحت سلطات إقليم كردستان العراق للبنوك الحكومية والأهلية في الإقليم، بمزاولة نشاطها يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، لتقديم الخدمات المالية لعملائها، المتوقفة منذ أكثر من أربعة أسابيع. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}