أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن التحالف الدولي مغادرة قواته قاعدة كركوك الجوية في العراق، وتسليم معداتها إلى القوات العراقية. يأتي ذلك بعد انسحابات أخرى نفذتها قوات التحالف، في إطار خطة إعادة تموضع القوات الأجنبية في العراق. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}