حيدر الأسدي - بغداد في العراق، تسعى قوى سياسية مقربة من إيران، للإطاحة برئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، إذ تتخوف هذه القوى بحسب متابعين، من تنفيذ الزرفي لوعوده التي كشف عنها خلال خطاب التكليف، وفي مقدمتها فتح ملفات فساد كبرى. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}