حيدر الأسدي - بغداد تشهد أسواق بغداد إقبالا كبيرا على شراء السلع والمواد الغذائية الضرورية. وعمدت الأسر إلى تخزين ما يمكن تخزينه، قبيل بدء سريان حظر التجوال الذي فرضته السلطات العراقية لمدة أسبوع بدءا من مساء اليوم، بسبب كورونا. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}