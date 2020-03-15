أبوظبي - سكاي نيوز عربية تعهد البنتاغون بمحاسبة المتورطين في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي، شمال بغداد. فيما تواصل قيادة العمليات المشتركة العراقية التحقيقات، للقبض على مرتكبي الاعتداء الثاني من نوعه خلال أسبوع. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}