أبوظبي - سكاي نيوز عربية حذر خبراء اقتصاديون، من تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي سيتسبب في عجز كبير بالموازنة المالية للعراق.. وقال الخبراء إن ذلك سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي في إقليم كردستان. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}