أبوظبي - سكاي نيوز عربية دستوريا، تنتهي غدا مهلة الثلاثين يوما الممنوحة لرئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي للحصول على تصديق البرلمان على تشكيلته الحكومية. إن لم تحظ بالثقة فالعراق أمام الفراغ الدستوري. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}