أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعادت السلطات العراقية فتح عدد من الطرقات والشوارع في بغداد، التي أغلقها المتظاهرون منذ أكتوبر الماضي. كما أخلت قوات الأمن الساحات من المحتجين، وأبقت على جزء منهم في ساحة التحرير. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}