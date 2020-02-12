أبوظبي - سكاي نيوز عربية كشف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أنه ستتم مناقشة زيادة تدخل الحلف في الشرق الأوسط وخصوصا العراق. يأتي ذلك استجابة لمطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من حلفاء واشنطن ببذل المزيد من الجهود في المنطقة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}