أبوظبي - سكاي نيوز عربية ندد المرجع الديني على السيستاني بالعنف الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المحتجين بمدينة النجف جنوب العراق. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للخروج في مسيرة مليونية في كربلاء. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}