وعقّبت السفارة على جمال القاهرة بالقول: "مصر فعلا منورة بأهلها".

وأوضحت السفارة أن هذه الصور لا تقتصر فقط على إظهار أنوار القاهرة ليلا، بل تعكس أيضا نمو العاصمة وتوسعها المستمر، مشيرة إلى إمكانية رؤية نهر النيل كخط متوهج من الضوء، بالإضافة إلى التمدد العمراني في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وأكدت السفارة أهمية هذه الصور بوصفها أدوات علمية تساهم في فهم توسع المدن، ورصد استهلاك الطاقة، وتقييم تطور البنية التحتية.

واختتمت المنشور برسالة تعبّر عن قوة التعاون الدولي، قائلة: "لما نبص من الفضاء، بنكتشف إن المسافات بتصغر، وفرصنا للتعاون بتكبر، خصوصا لما بلدينا يشتغلوا سوا لتطورنا كلنا".

جدير بالذكر أن المنشور حظي بتفاعل واسع من المصريين، الذين عبّروا عن فخرهم بجمال القاهرة وتطورها.