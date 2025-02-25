وفي مداخلة مع برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي، قالت أسماء عادل إن "آية كانت فنانة ورسامة مشهورة بالأردن بلوحاتها ولديها عملها الخاص".

وأضافت أن آية "متدينة وكانت ترغب في العيش مع أولادها في هدوء وسلام".

وروت شقيقة المصرية المتوفاة في العاصمة الأردنية عمان أن آية كانت تتعرض للضرب باستمرار من جانب زوجها (كريم خالد حسن يعمل في مؤسسة معنية بقضايا العنف ضد المرأة) لكنها تحملت ذلك من أجل أولادها.

وتابعت: "ظلمت آية كثيرا لكنها تحملت بسبب وجود ولدين صغيرين من زوجها، لا سيما وأن الطفل الأكبر الذي تجاوز عمره ست سنوات بقليل يعاني من كهرباء بالمخ وأجرى 3 عمليات انسداد في المريء وكانت تقضي معه أوقاتا كثيرة بالمستشفى".

الاتفاق على الانفصال

ولفتت إلى أن: "آية قررت عدم البقاء مع زوجها وعادت إلى مصر وتحدثت والدتها مع الزوج واتفقا على الانفصال والتفاصيل المتعلقة به واشترت شقة في الإسكندرية بجوار أمها المريضة وأخيها الصغير لتعيش فيها".

وأردفت: "عادت آية إلى شقة زوجها في الأردن لأخذ متعلقاتها الشخصية وتلك الخاصة بالعمل وكانت تضحك وتؤكد عودتها إلى مصر، وبعد ذلك أرسلت لي في يوم 1 يناير الماضي صورا لتعرضها للتعذيب عبر الضرب بعصى حديدية وأكدت أن رغبتها في الانفصال عن زوجها بسبب قيامه بتعذيبها وأنها كانت لديه علاقات نسائية".

ملابسات الوفاة

وأشارت إلى أن خبر وفاتها بعد ذلك "كان مفاجئة، لا سيما وأنها كانت تتحدث يوميا معي وتخبرني كل شيء عن حياتها، والجيران صعدوا لشقتها بعد الحادث ووجدوا أنها كانت تقوم بالطبخ ما ينفي نية الانتحار، كما ذكروا أن الزوج كان يتعامل مع الموقف بعد مصرعها بهدوء غير طبيعي".

"أصوات صراخ وضرب"

وبينت أن "الجيران أكدوا سماع أصوات صراخ وضرب داخل المنزل قبل الحادث ولديهم رغبة في الإدلاء بشهادتهم أمام الجهات المعنية والتي تثبت قيام الزوج بتعذيب زوجته".

واعتبرت أن "القضية بها شبهة جنائية ويتم التحقيق فيها في الوقت الحالي ولدي صور تثبت تعذيبها والمحامون أكدوا أنه يجري التحقيق مع الزوج في الممكلة الأردنية".

وبينت أن المحامي وكيل عائلة الضحية بالأردن أكد وجود شهادات ووثائق تثبت تعرض آية للإيذاء".

هذا وتوفيت أسماء يوم 14 فبراير الجاري بعد سقوطها من شرف منزلها في ظل وجود خلاف مع زوجها فيما اعتبرت السلطات الأردنية أنها قد ألقت بنفسها لكن التحقيقات لا تزال جارية في القضية.

منشور جديد من منظمة سوبر وومن

ونشرت منظمة "سوبر وومن"، منشورا جديدا عبر موقع فيسبوك دعت فيه لتوسيع التحقيقات مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد وأوضحت أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أشار لوجود إصابات متعددة في جسد الضحية شمل ضربا على الفخذ الأيسر والساق ونزيفا شديدا وضربا على الرأس مع وجود شهود عيان يثبتون عملية التعذيب.

وطالبت المنظمة بالتوقيع على عريضة استنكار ومطالبة بتوجيه اتهام القتل العمد للزوج، وأكدت أنه محتجز لدى السلطات الأردنية ولم يتم الإفراج عنه، رغم أن التهمة الموجهة إليه لا تزال هي "الإيذاء البسيط".

وأشارت إلى أن الأسرة قدمت بلاغا للمدعي العام بتوجيه تهمة القتل العمد للضحية آية عادل، بعد تأكيد الطبيب الشرعي وجود إصابات في جسد الضحية سابقة على السقوط ما يعزز شكوك رواية العائلة وزميلات آية حول ظروف الوفاة.