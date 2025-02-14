ومن أبرز هذه الوجهات المنطقة الشرقية، التي تجمع بين الثقافة، الترفيه، والاسترخاء على شواطئها الجميلة.

إثراء.. مركز ثقافي عالمي بمعمار مستقبلي

يُعد مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) أحد أهم المعالم الثقافية في المنطقة الشرقية، وهو صرح معماري يتميز بتصميمه الفريد الذي يعكس رؤية مستقبلية للثقافة والفنون.

يضم المركز مسرحًا، مكتبة ضخمة، متحفًا للأطفال، صالات عرض فنية، ومطاعم عالمية، مما يجعله وجهة مثالية لمحبي الثقافة والفنون.

ويقدم المركز على مدار العام فعاليات متنوعة تشمل العروض المسرحية، المعارض الفنية، والأنشطة التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، مما يجعله محطة أساسية لأي زائر يبحث عن تجربة ثقافية مميزة.

شاطئ نصف القمر.. وجهة بحرية مثالية في الشتاء

بعد قضاء وقت ممتع في إثراء، يمكن للزوار التوجه إلى شاطئ نصف القمر، أحد أجمل الشواطئ في المملكة، والذي يتميز بشكله الفريد الذي يشبه نصف القمر.

يُعدّ الشاطئ مكانًا مثاليًا لعشاق الرياضات المائية، حيث يمكنهم التجديف بالكياك، ركوب الأمواج، أو حتى الاسترخاء على الرمال الناعمة وسط أجواء شتوية منعشة.

ويحظى الشاطئ بشعبية كبيرة بين العائلات والمغامرين، خاصة في هذا الموسم، حيث يمكن الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على البحر والأنشطة المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق.

أشهى المأكولات البحرية مع إطلالة ساحرة

لا تكتمل زيارة المنطقة الشرقية دون تجربة أشهى الأطباق البحرية الطازجة في أحد المطاعم المطلة على البحر.

فمع غروب الشمس، يمكن للزوار الاستمتاع بتناول وجبة لذيذة وسط أجواء رومانسية وإطلالة خلابة على المياه الزرقاء.

سواء كنت من عشاق الثقافة، الرياضة، أو الطعام، فإن فعاليات شتاء السعودية في المنطقة الشرقية توفر تجربة فريدة تستحق الاستكشاف. لذا، لا تفوت الفرصة و"روح قبل لا تروح".