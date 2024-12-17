وأفادت أن فوج إطفاء دمشق نفذ إضرابا في ساحة المحافظة، اعتراضا على قيام فريق من الخوذ البيضاء بالقيام بمهامهم وإقصائهم، الأمر الذي اضطرهم إلى المكوث في منازلهم دون عمل.

وتعتبر "الخوذ البيضاء" التي تتشكل من 3 آلاف متطوع سوري مدني، منظمة دفاع مدنية تطوعية تأسست عام 2013. وتهدف المنظمة إلى إغاثة المتضررين جراء الحرب السورية، وتعتبر نفسها أنها حيداية ولا تتعهد بالولاء لأي جهة سياسية.