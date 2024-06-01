ويتواجه البلدان في مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام المباراة الثانية في هنغاريا في 4 يونيو خلف أبواب موصدة من دون حضور المشجعين.

واتخذ هذا القرار على خلفية الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وشهدت الساحات المحيطة بملعب هامبدن بارك احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، قبل أن يتمكن أحد الأشخاص من تجاوز الطوق الأمني والدخول إلى الملعب وتقييد نفسه بواسطة سلاسل بعارضة المرمى.

وارتدى المحتج لقميص كُتب عليه "بطاقة حمراء لإسرائيل"، قبل أن يتم إخراجه ليعود الفريقان لإجراء إحماء ثان تمهيدا لانطلاق المباراة.

وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة ونقلوا إلى غزة.

وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة محتجزين في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36284 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.