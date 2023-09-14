وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.

ووقعت عمليات السرقة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، أثناء الإشراف عناصر الأمن على تفتيش أمتعة المسافرين.

ووصفت الصحيفة ما سجلته الكاميرات بـ"اللقطات الصادمة"، فكيف يقدم مَن هم مكلفون بحفظ الأمن وأغراض المسافرين بسرقتها.

وقالت إن عنصرا أمنيا يبلغ من العمر 33 عاما وآخر يبلغ من العمر 20 عاما، عملا معا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار بتاريخ 29 يونيو الماضي.

ونشر الفيديو مكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا.

ويظهر الفيديو أحد العنصرين الأمنيين وهم يعبث بإحدى الحقائب، قبل أن يبتعد عنها، ثم يأتي العنصر الثاني ويسحب منها شيئا ويدسه في جيبه.

وتبين أن تم سرقته عبارة عن نقود.

وفيي 6 يوليو الماضي، ألقت الشرطة القبض على العنصرين بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته.

واعترف اثنان منهما بارتكاب ما حدث ورفض الثالث الحديث.