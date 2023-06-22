وأثار الفيديو مخاوف من إمكانية تعرض رواد البحر لأي أذى، إضافة إلى خشية من إمكانية اصطياد السمكة.

وقال مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي إن القرش ظهر في منطقة جونيه شمالي العاصمة اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أنه بعد ورود أنباء عن ظهور القرش، تم إغلاق الشواطئ من قبل الجهات المختصة".

كما حذرت جمعيات بيئية من مغبة التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.

ولم يشهد لبنان تسجيل هجمات لأسماك القرش على مرتادي الشواطئ، لكن الواقعة تأتي بعد أيام من هجوم قاتل لسمكة قرش على شاب روسي في مصر.