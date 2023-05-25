وعاد اسم الراحلة ميشيل حجل، السبت الماضي، إلى الواجهة من جديد، عندما اتُخّذ القرار بفتح قبرها بعد استجابة جهات كنيسة لبنانية لطلب ألّحت عليه شقيقة الراحلة، بولا حجل.

تفاصيل القصة

ومن جهتها، رفضت بولا حجل التعليق لموقع "سكاي نيوز عربية" على القضية قبل الحصول على إذن مسبق بالحديث لأي جهة إعلامية من قبل مطران رعية الروم الأرثوذكس في محافظة جبل لبنان، وانتهاء التحقيقات بالقصة.

واكتفت بولا حجل بالقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "نحن تعبنا لكننا نكتفي بما تم نشره على الصفحة التي تحمل اسم شقيقتي ميشيل على موقع فيسبوك والتي أديرها أنا شخصيا".

بلبلة في الشارع

الحدث أثار جدلا في لبنان وخصوصا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات وسائل الإعلام ومنهم من لم يصدق "أن القبر تم فتحه وأن الكنيسة الأرثوذكسية لا تسمح بذلك ولم يصدقوا قصة أن الجثة لا زالت كما هي وأنبتت شعرا، الأمر الذي يُعارض ما يؤكده الطب.

لماذا طلبوا فتح القبر؟