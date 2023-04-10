ونشر مسؤولو حديقة وادي بنتسن ريو غراندي، صورة للحيوان على منصات التواصل الاجتماعي، طلبا للمساعدة في التعرف على نوعه.

والحيوان المرصود يسير على أربع، والتقطت صورته ليلا قرب شجرة بينما كان يبحث عن شيء قابل للأكل على ما يبدو.

منشور لصفحة الحديقة على "فيسبوك":

• "التقطت الكاميرا حيوانا غامضا يتربص في وادي ريو غراندي. نحن نحاول التعرف على هذا المخلوق المراوغ".

• "هل هو نوع جديد؟ هارب من حديقة حيوانات قريبة؟ أو مجرد حارس حديقة متنكر؟".

• "بصرف النظر، فمن المثير رؤية مثل هذا الحيوان المذهل في بيئته الطبيعية. سنبقيكم على اطلاع بينما نواصل التحقيق في هذا اللغز".

• "هل سبق لك أن التقطت حيوانا غامضا على الكاميرا؟ شارك قصتك في التعليقات وأخبرنا برأيك عن هذا الحيوان".

وجذب المنشور مئات التعليقات ممن يخمنون ماذا يمكن أن يكون الحيوان، حيث رجح كثيرون أنه دب.

لكن بعد أيام قليلة من التكهنات، كشف مسؤولو الحديقة النقاب عن اعتقادهم بشأن هوية الحيوان، حيث قالوا إنه غرير أميركي.

وكتبوا في منشور محدث: "حظيت هذه الصورة بالكثير من الاهتمام. نتفق مع معظم التعليقات على أن هذا من المحتمل جدا أن يكون غريرا أميركيا. لا ينبغي الخلط بينه وبين غرير العسل الذي يعيش في إفريقيا وآسيا".