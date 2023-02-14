فقد نجح رجال الإنقاذ في تركيا في انتشال قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 178 ساعة على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأطلق رجال الإنقاذ على القطة اسم "أمل".

ويأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة قتلى زلزال تركيا، اليوم الثلاثاء إلى 31,974 شخصا، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد من أصيبوا جراء الزلزال بلغ أكثر من 81 ألف مصاب، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وأوضح أردوغان أن فرق الإغاثة تمكنت من إخراج أكثر من 8000 شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.