ويتحدث كمال سالم، أحد أبناء قرية كفر الشوبك، لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تنظيمه لتلك الزيارة، قائلا: ‏‏"بدأنا ‏التجربة عام 2021 بعدد محدود من الأهالي، ثم وفرنا العام السابق 6 حافلات، لكن فوجئنا هذه ‏المرة ‏بتوافد مئات الأطفال وذويهم للمشاركة بالزيارة، مما استدعى تجهيز 14 حافلة منعا لحدوث تكدس".

مغامرة ثقافية

ويضيف طبيب التخدير والعناية المركزة: "استقبلنا اتصالات هاتفية هائلة عقب ‏الإعلان ‏عن الزيارة من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، بعضها من قرى مجاورة ومدينة شبين ‏القناطر. كانت ‏فرصة للجميع لخوض مغامرة ثقافية مميزة، نظير مبلغ رمزي لا يعيق الأسر عن تنفيذ ‏هذا الحلم البسيط". ‏

ويسترسل: "واجه تنظيم الرحلة عدة تحديات خلال سعينا لضمان عدم حدوث أزمات أو ‏فقدان أحد ‏الأطفال في زحام معرض القاهرة للكتاب، لذلك شارك معنا نحو 30 متطوع بمهام واضحة".

ويشير إلى أنه تم توزيع المتطوعين على ‏حافلات ضمت أكثر من 500 شخص، وبحوزتهم قوائم تشمل أسماء وأرقام هواتف ‏جميع الركاب، لمتابعة ‏تحركاتهم داخل المعرض وتذليل كافة العقبات أمامهم". ‏

ويوضح سالم أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لإخبارهم بتفاصيل الزيارة والحصول على ‏موافقة ‏رسمية من الجهات المختصة، ثم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب، مؤكدا ‏على "الاهتمام ‏البالغ من قِبل المسؤولين، حيث تم منحهم الفرصة لدخول المعرض مجانا، في إطار ‏دعم الشباب ‏وحثهم على القراءة". ‏

ضحكات و"زغاريد"

ويذكر مؤسس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الشوبك: "انطلقنا في ساعة مبكرة إلى وجهتنا في مشهد ‏مهيب، حيث ‏كانت شوارع قريتنا مزدحمة بالناس في طريقهم إلى المعرض، والسعادة بادية على الوجوه وصوت الزغاريد في كل ‏مكان".

ويستطرد: "تأثرت بشدة في تلك اللحظة، وشعرت بأهمية الخطوة وضرورة تنفيذها بأفضل طريقة ممكنة". ‏

وعن تجربتهم لدى الوصول، يقول سالم: "في المعرض وجدنا بوابة مخصصة لدخولنا بالحافلات، قبل أن ‏‏يتحرك الأبناء مع ذويهم نحو دور النشر المختلفة والفعاليات المتنوعة. تابعنا انغماسهم بشراء كتب كثيرة ‏في عدة مجالات، خاصة الروايات".

ويشير كذلك إلى مشاركة البعض في الندوات الثقافية، من خلال إلقاء الشعر أو التفاعل ‏مع الأدباء ‏والشخصيات العامة. ‏

ويردف الرجل في حديثه عن مشاعر السعادة التي طغت على المشاركين، قائلا: "في نهاية اليوم عاد الجميع إلى الحافلات وهم يحملون الكتب في أياديهم. ‏يتحركون ‏بخفة ونشاط رغم الإرهاق. كانت الزيارة بالنسبة لهم أشبه بيوم عيد".

وينوه إلى أنه ما أن اقتربت الحافلات من القرية، حتى ‏ظهرت طلبات لتنظيم ‏زيارة ثانية إلى المعرض، لافتا إلى أنها تزايدت مع انتشار الحكاية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "لا ‏نملك سوى الموافقة ‏وتكرار الأمر الأسبوع المقبل". ‏

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل، بمركز المعارض ‏الدولي ‏بالتجمع الخامس، بمشاركة نحو 1740 دار نشر من كافة أنحاء العالم.

وفي هذه الدورة، يتم تكريم دولة الأردن كضيف ‏شرف، واختيار ‏الشاعر الكبير صلاح جاهين كشخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني لمعرض الطفل.‏