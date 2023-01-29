واستغرق ذلك مدة 25 دقيقة، في منطقة فالي دو أنهانجاباو، محطما الرقم القياسي وفقا للجمعية الدولية لرياضة السير على الحبال المشدودة.

وتعرض متسلق الحبال البرازيلي، وحامل الرقم القياسي في كتاب غينيس لعدم توازن صغير في منتصف الطريق، لكنه تدارك الأمر بالجلوس على الحبل المشدود، قبل مواصلة مشواره.

ويمارس بريدي رياضة السير على الحبال المشدودة منذ 10 سنوات.

وفي عام 2021، قام بريدي بعبور مذهل بين منطداين على ارتفاع 1901 مترا في البرازيل، مسجلا رقما قياسيا أيضا.