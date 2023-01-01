وأظهر مقطع فيديو راكب الأمواج الأسترالي وهو يسارع إلى إنقاذ قرش بدا وهو يترنح على شاطئ "إيسترن فيو"، في ولاية فكتوريا، جنوبي أستراليا.

وفي البداية، حاول الأسترالي، بول ميلز، وعمره يفوق الخمسين، أن يدفع القرش صوب مياه المحيط، عبر استخدام منصة ركوب الأمواج، تفاديا لأن يلامسه بشكل مباشر.

وحين أخفق في الخطة الأولى، حمل الرجل الأسترالي القرش بين ذراعيه، ومضى به قدما، ورماه في مياه المحيط، منقذا إياه من نفوق محقق.

وبدا القرش وهو يترنح بشدة، عندما كان راكب الأمواج الأسترالي يحمله من أجل الإعادة إلى مياه المحيط.

وقال بول إن القرش يزن نحو عشرين كيلوغراما، وهو ذو أنف طويل، ولونه أزرق، مضيفا أنه يمارس رياضته في الشاطئ منذ نحو أربعين عاما، ولم يسبق له أن رأى أسماك القرش عل اليابسة إلا في حالات نادرة.

وتابع أنه لا يعرف ما إذا كان القرش قد ضل مساره في مياه المحيط أم إنه مريض، "كل ما حرصت عليه هو أعطيه فرصة ثانية للعيش".

وقوبل سلوك الرجل الأسترالي بإشادة واسعة على المنصات الاجتماعية، على اعتبار أنه عرض سلامته للخطر في سبيل أن يعيد قرشا تائها إلى حيث يمكنه أن يواصل الحياة.