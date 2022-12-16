وعبر Truth Social، منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها العام الماضي، كشف ترامب عن "الإعلان الكبير" إن إف تي" الذي وعد به، وهو مجموعة من صوره النادرة بـ99 دولارا للواحدة.

وقال ترامب الذي يحشد لخوض السباق الرئاسة الأميركية مجدداً، إن هذه البطاقات ذات الإصدار المحدود تتميز بفن مدهش يصور مشاهد من حياة الرئيس السابق ورجل الأعمال الشخصية والمهنية.

وتصاعدت التكهنات هذا الأسبوع بعد حديثه عن "إعلان مهم".

يظهر ترامب في الفيديو في نسخة كرتونية، أمام برجه الشهير في نيويورك، ممزقاً قميصه، كاشفاً عن زي بطل خارق تحت القميص مزيناً بحرف T، بينما يطلق الليزر من عينيه.

وقال لاحقا على منصته الخاصة إن بطاقات الرموز غير القابلة للاستبدال لتي أصدرها تشبه إلى حد كبير بطاقات البيسبول، ولكنه يأمل أن تكون أكثر إثارة.

وأضاف أن البطاقات، التي تبلغ تكلفة كل منها 99 دولاراً، "هدية عظيمة لعيد الميلاد".