وتدور القصة حول فيديو نشرته سيدة تدعى كريستا ماري على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، وشوهد أكثر من 18 مليون مرة، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.

وفي الفيديو، تشير كريستا إلى وظيفتين يضطلع بهما اللوح المعدني في الكباسة التي تستعمل لتثبيت مجموعة من الأوراق معا، وتساءلت السيدة: "هل بوسع أحد أن يشرح ما هذا؟"

وبدأت الفيديو بوضع ورقة بين فك الكباس واللوح المعدني، ثم كبست الورقة، وكان سنا الدبوس الحديدي على خلفية الورقة قريبان من بعضهما البعض.

وبعد ذلك، كشفت كريستا الميزة الثانية التي تظهر أن اللوح المعدني يمكن تحريكه وتدويره، بحيث يظهر السنان متباعدان، والغاية من ذلك هو أن الربط بين الأوراق يكون مؤقتا بحيث يمكن إزالة الدبوس بسرعة.

وانهالت التعليقات التي يقوم أصحابها إنهم لم يكونوا على علم بهذه الميزة، في حين قال البعض إنهم يعرفونها منذ سنوات.