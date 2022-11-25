وأمل المجلس الدولي للمتاحف في بيان أن تشكل هذه القائمة مرجعا جيدا "لتحديد الممتلكات الثقافية المنهوبة في أوكرانيا عندما يبدأ التداول بها خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة".

وأضافت الشبكة الدولية التي تضم أطرافا فاعلة في أوساط المتاحف ويغطي نشاطها حوالي 140 بلدا أن مبادرتها "تأتي في الوقت المناسب في ما خصّ مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي الأوكراني وهو ظاهرة موجودة في المنطقة منذ زمن لكن زادت وتيرتها مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتابعت: "أثبتت تقارير حديثة حول أعمال نهب كبيرة تعرض لها متحف خيرسون للفنون من القوات الروسية التي انسحبت من المدينة في الحادي عشر من نوفمبر، أن هذا التهديد موجود ويُنفَّذ بصورة منهجية".

القائمة الحمراء